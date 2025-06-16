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Путин посмертно наградил сотрудниц скорой помощи из Белгорода

Кадры с места ДТП, где погибли Ольга Любимова и Марина Паровышник, Белгород,&nbsp;7 февраля 2025 года
Кадры с места ДТП, где погибли Ольга Любимова и Марина Паровышник, Белгород, 7 февраля 2025 года (Фото: МЧС Белгородской области / Telegram)

Президент России Владимир Путин посмертно наградил сотрудниц белгородской скорой помощи Ольгу Любимову и Марину Паровышник, которые погибли в результате ДТП с джипом, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.

Фельдшеров наградили за высокий профессионализм и самоотверженность, которые сотрудницы проявили при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, говорится в указе.

В июне 2020 года Владимир Путин учредил две новые государственные награды — орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Они названы в честь выдающихся медиков, чья деятельность была связана с Крымом и военными действиями в этом регионе. Николай Пирогов — основатель российской военно-полевой хирургии, участник Крымской и Русско-турецкой войн. Эти награды вручаются российским и зарубежным медикам, а также волонтерам — за вклад в борьбу с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, организацию медицинской помощи и спасение жизней.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области 7 февраля сообщила, что в Белгороде на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова произошло ДТП. Около 1:50 31-летний водитель BMW X7 проехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи.

После удара оба автомобиля выехали с дороги, врезались в опору ЛЭП и стену здания. В результате аварии погибли фельдшеры. Главный врач областной станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров вскоре сообщил, что у Любимовой осталась дочь, у Паровышник — два сына.

Путин посмертно наградил орденом Мужества погибших журналистов и водителя
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В апреле Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского убитого в ноябре 2024 года в Иркутской области фельдшера скорой помощи Александра Печелатова. В ноябре 2024 года он в составе бригады скорой помощи выехал на вызов в один из вахтовых поселков Иркутской области. Медик осмотрел 53-летнего мужчину, который жаловался на высокое давление.

Почелатов принял решение везти его в больницу, но по пути пациент, будучи пьяным, стал вести себя агрессивно. Фельдшер попытался успокоить мужчину, но тот ударил его ножом в грудь. Почелатов скончался до приезда в больницу.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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