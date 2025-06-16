Бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти нелегальных медиков

Ева Карицкая (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

К смерти рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) привели действия нелегальных медиков, так называемых прокапщиков, заявила его бывшая жена и блогер Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук).

По ее словам, незадолго до смерти Технику вызывали вместо настоящих врачей тех, кто нелегально проводили процедуры и не имели на это права. Они не могли адекватно оценить состояние пациента, отметила Карицкая.

«То есть люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. И могу сказать то, что три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами», — рассказала Карицкая.

«На протяжении трех дней, к сожалению, они сами принимали решение, то есть без ведома родственников, вызывать каких-то нелегальных прокапщиков, что привело его к гибели», — продолжила она.

Фрагмент записи женщина опубликовала в своем телеграм-канале.

40-летний Паша Техник умер 4 апреля 2025 года в больнице в Таиланде, куда его госпитализировали в конце марта с острым респираторным дистресс-синдромом. Врачи диагностировали «септический шок», вызванный тяжелой формой бактериальной пневмонии. Артист перенес клиническую смерть и умер в тот же день. Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковном городском округе Балашиха.