Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев

Вячеслав Богачёв в фильма «Земляки» (Фото: Мосфильм)

В возрасте 77 лет умер российский актер, режиссер и сценарист Вячеслав Богачев, сообщила его жена Ольга Богачева агентству ТАСС.

«Да, его не стало», — сказала она.

Богачева добавила, что актера похоронят в пятницу, 20 июня на Ваганьковском кладбище в Москве.

По информации телеграм-канала SHOT, причиной смерти Богачева стала острая сердечная недостаточность.

Вячеслав Богачев родился 10 мая 1948 года. В 1971 году он окончил школу-студию МХАТ. С 1971 по 1978 годы был актером Был актером Московского театра имени Ленинского Комсомола (Ленком). С 1995 года работал в Министерстве финансов, где занимался телевизионными проектами.

Актер известен по ролям в телесериалах «В круге первом» и «Романовы. Венценосная семья» режиссера Глеба Панфилова. Также Богачев выступил режиссером и сценаристом фильма «Темные аллеи» по мотивам рассказов Ивана Бунина, где сыграл эпизодическую роль.

Кроме того, Богачев играл в фильмах «Васса», «Я тебя помню», «Путь к себе», «Клуб женщин» и др.