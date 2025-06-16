Молния ударила в многоэтажку в Красноярске. Видео
В Красноярске во время мощного ливня разряд молнии попал в многоэтажный дом на улице Академика Киренского, сообщает «NGS24.ru».
По информации портала, пострадавших в результате удара не было.
Издание «Проспект Мира» пишет, что накануне в Красноярске молния также попала в дерево недалеко от парка «Сквер победителей». Кроме того, в нескольких территориях края из-за грозовых разрядов начались пожары. В городе Назарово загорелась кровля жилого дома, на даче одного из СНТ Емельяновского района края повреждены кровля, перекрытие и стены одноэтажного дома.
МЧС по Красноярскому краю предупреждало, что во второй половине дня 15 июня и в течение 16 июня в центральных и южных районах края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России
В России обновили методику расчета среднего заработка и отпускных
Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам подразделения КСИР. Карта
Axios: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде
Reuters: Иран назвал условие для переговоров с Израилем
При иранском ударе по Тель-Авиву пострадало здание посольства США. Видео
Россиянина задержали по подозрению в попытке подорвать автомобиль чиновника
Орешкин заявил о необходимости экономики «сделать шаг не вперед, а вверх»
«Битцевскому маньяку» отказали в просьбе о переводе в колонию ближе к Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов