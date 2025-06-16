Молния ударила в многоэтажку в Красноярске. Видео

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В Красноярске во время мощного ливня разряд молнии попал в многоэтажный дом на улице Академика Киренского, сообщает «NGS24.ru».

По информации портала, пострадавших в результате удара не было.

Издание «Проспект Мира» пишет, что накануне в Красноярске молния также попала в дерево недалеко от парка «Сквер победителей». Кроме того, в нескольких территориях края из-за грозовых разрядов начались пожары. В городе Назарово загорелась кровля жилого дома, на даче одного из СНТ Емельяновского района края повреждены кровля, перекрытие и стены одноэтажного дома.

МЧС по Красноярскому краю предупреждало, что во второй половине дня 15 июня и в течение 16 июня в центральных и южных районах края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с.