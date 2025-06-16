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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Израиль ударил по водопроводу на севере Тегерана. Видео

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Противостояние Израиля и Ирана

Израиль ударил по водопроводу на севере Тегерана. Видео
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На севере Тегерана в результате израильской атаки был поврежден водопровод. Об этом сообщает иранский новостной телеканал Press TV со ссылкой на заявление министерства энергетики Ирана.

В заявлении ведомства говорится, что для ремонта сломанной трубы были отправлены технические специалисты. По информации министерства, подача воды жителям северного района Тегерана осуществляется в нормальном режиме.

На кадрах с места удара видно, как вода разлилась по улицам города.

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Плугина Ирина
Тегеран Иран Израиль водопровод
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