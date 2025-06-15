IRNA сообщила о ракетном ударе Ирана по Тель-Авиву, Ашкелону и Хайфе
Иранские баллистические ракеты поразили израильские города Тель-Авив, Хайфу и Ашкелон, сообщает агентство IRNA со ссылкой на официальные источники. Несколько взрывов прозвучали также в Иерусалиме.
Согласно данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), на которые ссылается IRNA, масштаб атаки и число задействованных для ударов ракет было увеличено. Также был расширен перечень потенциальных целей для атак.
О запусках иранских ракет в сторону израильской территории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила около 16:00 мск. Пресс-служба военного ведомства заявила, что средства противовоздушной обороны работают над их перехватом. Тогда же в нескольких районах Израиля, включая северный и центральный, прозвучали сирены. Жителей призвали следовать инструкциям Командования тыла, спрятаться в укрытие и оставаться там до специального сигнала.
Обмен массированными ракетными обстрелами между Израилем и Ираном продолжается третий день. 13 июня Израиль объявил о начале военной операции, которую связал с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран отрицает подобные обвинения, но в ответ атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет по его территории.
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