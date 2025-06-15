Солиста Мариинки задержали за повреждение автомобиля журналистов
В Санкт-Петербурге полиция задержала 43-летнего мужчину, который в ходе конфликта повредил автомобиль съемочной группы местного телеканала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. По данным «Фонтанки» и «РИА Новости», нападавшим оказался солист Мариинского театра Григор Вернер.
Конфликт произошел на территории района Ольгино. Волк заявила, что мужчина был «агрессивно настроен» и в итоге причинил вред машине телевизионщиков. Проводится проверка.
Мужчина сперва побеседовал с приехавшими к нему журналистами, а потом передумал давать интервью и стал угрожать, пишет «Фонтанка». Он повредил лобовое стекло и капот автомобиля съемочной группы. Ущерб оценили в 100 тыс. руб.
Сейчас Вернер находится в психиатрической больнице № 6, пишет издание. По его информации, ранее Вернер несколько раз угрожал людям с помощью пистолета, например водителю такси, чтобы тот не мешал ему распеваться в салоне автомобиля, или капитану прогулочного катера, чтобы тот довез его до Мариинки по воде.
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