Солиста Мариинки задержали за повреждение автомобиля журналистов

Фото: Григор Вернер / VK

В Санкт-Петербурге полиция задержала 43-летнего мужчину, который в ходе конфликта повредил автомобиль съемочной группы местного телеканала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. По данным «Фонтанки» и «РИА Новости», нападавшим оказался солист Мариинского театра Григор Вернер.

Конфликт произошел на территории района Ольгино. Волк заявила, что мужчина был «агрессивно настроен» и в итоге причинил вред машине телевизионщиков. Проводится проверка.

Мужчина сперва побеседовал с приехавшими к нему журналистами, а потом передумал давать интервью и стал угрожать, пишет «Фонтанка». Он повредил лобовое стекло и капот автомобиля съемочной группы. Ущерб оценили в 100 тыс. руб.

Сейчас Вернер находится в психиатрической больнице № 6, пишет издание. По его информации, ранее Вернер несколько раз угрожал людям с помощью пистолета, например водителю такси, чтобы тот не мешал ему распеваться в салоне автомобиля, или капитану прогулочного катера, чтобы тот довез его до Мариинки по воде.