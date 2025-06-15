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МВД напомнило о штрафе для должностных лиц за изъятие паспорта гражданина

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP / ТАСС
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP / ТАСС

Полицейский заплатит штраф в размере от 100 до 300 руб., если незаконно заберет паспорт у гражданина России, заявили ТАСС в МВД. Информация об этом также размещена на сайте ведомства. 

Незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность гражданина, регулирует ч. 1 с. 19.17 КоАП России. А ч. 2 той же статьи назначает штраф до 100 руб. за принятие такого документа в залог.

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Кроме того, штраф от 100 до 300 руб. грозит за преднамеренную порчу паспорта или потерю по небрежности, это предусмотрено ст. 19.16 КоАП России.

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Софья Полковникова
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