МВД напомнило о штрафе для должностных лиц за изъятие паспорта гражданина
Полицейский заплатит штраф в размере от 100 до 300 руб., если незаконно заберет паспорт у гражданина России, заявили ТАСС в МВД. Информация об этом также размещена на сайте ведомства.
Незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего личность гражданина, регулирует ч. 1 с. 19.17 КоАП России. А ч. 2 той же статьи назначает штраф до 100 руб. за принятие такого документа в залог.
Кроме того, штраф от 100 до 300 руб. грозит за преднамеренную порчу паспорта или потерю по небрежности, это предусмотрено ст. 19.16 КоАП России.
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