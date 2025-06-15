В Солт-Лейк-Сити произошла стрельба на митинге против Трампа

На демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, сообщила пресс-служба полиции города в соцсети Х (Twitter).

В городе на улице Стейт-стрит проходил митинг в рамках общенациональной акции No Kings («Нет королям» — РБК). Демонстрацию устроили 14 июня в день рождения президента США Дональда Трампа — участники акции выразили несогласие с его политикой.

В результате нападения на манифестации один человек получил ранение. Его доставили в больницу с опасными для жизни травмами, отметили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов попросил людей покинуть место проведения акции. Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе.

В городе Калпепер в штате Вирджиния мужчина въехал в толпу участников аналогичной акции протеста, сообщила местная полиция в соцсети Х (Twitter). Молодой человек на автомобиле намеренно врезался в группу людей, которые расходились после демонстрации. В результате ЧП никто не пострадал.

В конце мая в Уотербери в штате Коннектикут пять человек доставили в больницу после стрельбы в торговом центра Brass Mill Center. Полиция прибыла на место после сообщений о беспорядках. Силовики обнаружили в торговом комплексе несколько человек с огнестрельными ранениями, их доставили в местные больницы для оказания медицинской помощи. В результате стрельбы никто не погиб.