В Солт-Лейк-Сити произошла стрельба на митинге против Трампа
На демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, сообщила пресс-служба полиции города в соцсети Х (Twitter).
В городе на улице Стейт-стрит проходил митинг в рамках общенациональной акции No Kings («Нет королям» — РБК). Демонстрацию устроили 14 июня в день рождения президента США Дональда Трампа — участники акции выразили несогласие с его политикой.
В результате нападения на манифестации один человек получил ранение. Его доставили в больницу с опасными для жизни травмами, отметили в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов попросил людей покинуть место проведения акции. Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе.
В городе Калпепер в штате Вирджиния мужчина въехал в толпу участников аналогичной акции протеста, сообщила местная полиция в соцсети Х (Twitter). Молодой человек на автомобиле намеренно врезался в группу людей, которые расходились после демонстрации. В результате ЧП никто не пострадал.
В конце мая в Уотербери в штате Коннектикут пять человек доставили в больницу после стрельбы в торговом центра Brass Mill Center. Полиция прибыла на место после сообщений о беспорядках. Силовики обнаружили в торговом комплексе несколько человек с огнестрельными ранениями, их доставили в местные больницы для оказания медицинской помощи. В результате стрельбы никто не погиб.
Читайте РБК в Telegram.
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости
Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео
Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов