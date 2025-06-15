Эксперты назвали способы повлиять на процессы старения

Процессы старения в организме запускаются довольно рано, повлиять на них можно с помощью спорта и здорового образа жизни, рассказал РБК врач-генетик Александр Резник.

Так он прокомментировал заявление первого замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяны Яковлевой о начале старения организма человека в возрасте 25–28 лет.

По словам Резника, в этом возрасте начинают проявляться внешние признаки старения: ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, образование морщин.

«После 30 лет начинают в организме набирать обороты процессы старения. Это начинает проявляться в том, что снижается мышечная масса, так называемая саркопения может развиваться, процентов 7-10 в год человек теряет мышечной массы», — сообщил генетик.

По словам специалиста, затормозить старение можно, если придерживаться здорового образа жизни: отказаться от вредных привычек, употреблять качественные продукты питания, считать калории, заниматься спортом. Резник отмечает, что «организм — это машина», которая хорошо переносит разумные физические нагрузки.

Врач-педиатр Александр Карасев в разговоре с РБК отметил, что единой причины старения организма не существует. Специалист подчеркнул, что «регресс может начаться достаточно рано», если человек не сформировал у себя здоровые привычки.

«Это всем известный нормальный режим. Разнообразное питание, физическая активность и достаточное количество сна. Все остальное не является значительным с точки зрения появления так называемых возраст-ассоциированных заболеваний», — отметил Карасев.

Врач добавил, что препараты от старения, которые выпускают на рынок, являются маркетинговым ходом и не работают. Любые биологически активные добавки должен назначать врач, подчеркнул Карасев.