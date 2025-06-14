В Италии туристы сломали в музее кресло с кристаллами Swarovski

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На выставке во дворце Маффеи в Вероне туристы сломали арт-объект — кресло «Ван Гог», полностью покрытое кристаллами Swarovski, сообщается на странице музея в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Туристов засняли камеры видеонаблюдения.

Как передает Daily Mail, местные СМИ написали об экспонате как о «крайне хрупкой и деликатной» работе. Незадолго до инцидента с креслом позировала туристка, делая вид, что сидит на нем. Ее спутник пошел дальше и ради фото сел на арт-объект, в результате чего экспонат прогнулся. Заметив это, пара быстро покинула зал.

Сотрудники дворца Маффеи назвали инцидент «кошмаром для любого музея» и сообщили, что реставраторам удалось восстановить экспонат. Авторы заявления поделились кадрами происшествия, чтобы «запустить настоящую кампанию по повышению осведомленности о ценности искусства и уважении, которого оно заслуживает».

В феврале посетительница итальянского музея Санта-Джулия упала и порвала картину XVI века художника Моретто. По словам директора городского Фонда музеев Стефано Караджова, картину сразу же направили на реставрацию, ее можно восстановить, так как линия отрыва не повредила изображение.

Общий размер ущерба тогда оценили в несколько тысяч долларов, однако картина была застрахована и посетительнице не пришлось оплачивать работы по восстановлению экспоната.