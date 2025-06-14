Юрист рассказала, когда можно вернуть деньги за невозвратный билет
Получить обратно деньги за билет, купленный по невозвратному тарифу, можно в особых случаях. Об этом рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева, сообщает «Прайм».
По словам Яковлевой, закон предусматривает определенные гарантии для пассажиров независимо от условий тарифа. «Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи», — заявила она.
В случае болезни необходимо предоставить перевозчику медицинские документы, подтверждающие невозможность отправиться в поездку.
Также билет можно вернуть при смерти близкого родственника. Необходимо показать перевозчику свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство.
Кроме того, если перевозка стала невозможной из-за непреодолимой силы, например — стихийного бедствия, закрытия границ, введения ЧС — пассажиру также вернут деньги.
Вместе с тем Яковлева напомнила, что «просто передумать ехать» — не основание для возврата средств за невозвратный билет.
Ранее правительство упростило продажу билетов в кассе на поезда дальнего следования для инвалидов. Речь идет о местах в купе для инвалидов.
Теперь пассажирам не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу, — удостоверение инвалида или медицинские заключения. Достаточно показать документ, удостоверяющий личность, а также сообщить номер СНИЛС.
Все необходимые данные будут проверять автоматически через «Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере».
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