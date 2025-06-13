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Операция Израиля против Ирана ,  
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Песков заявил об осуждении Россией эскалации между Ираном и Израилем

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Россия осуждает резкую эскалацию конфликта между Израилем и Ираном и обеспокоена напряжением между странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

С его слов, президент Владимир Путин получает информацию о происходящем в режиме онлайн. МИД России по поручению главы государства вскоре выпустит развернутое заявление относительно ситуации на Ближнем Востоке. Его, по словам Пескова, распространят в Организации Объединенных Наций.

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Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану из-за его ядерной программы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью операции «нанесение ущерба ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана». По данным ЦАХАЛ, в результате атаки поражено более 100 целей.

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Полина Дуганова
Иран Израиль Дмитрий Песков Кремль эскалация конфликта МИД
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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