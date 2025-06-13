На Земле началась не спрогнозированная ранее магнитная буря
В 23:00 мск на Земле зафиксировали бурю уровня G2.3, показатель выше среднего. Такая буря может повлиять на энергетические системы и распространение радиоволн, сообщает лаборатория ИКИ РАН в телеграм-канале.
Причины бури пока установить не удалось — ученые наблюдают рост плотности плазмы и магнитного поля, но скорость плазмы — основной признак приближения к Земле выбросов вещества с Солнца — не повышен.
Магнитные бури делятся на уровни. Сильной считается буря G4, а экстремальной — G5.
По прогнозу экспертов, с 13 на 14 июня ожидается воздействие крупной корональной дыры на Солнце, что может усилить бурю. Ее не удалось заранее предсказать из-за процессов, которые трудно моделировать. Ученые отметили, что спрогнозировать продолжительность бури тоже сложно, однако констатировали, что в ближайшие два-три дня Землю ждет нестабильная геомагнитная обстановка.
Ранее, 4 июня, в РАН сообщили, что на Земле завершилась магнитная буря, которая продолжалась почти 70 часов. Она началась 1 июня после мощной вспышки на Солнце. Буря стала самой продолжительной с 2017 года. По продолжительности это явление тем не менее так и не смогло побить рекорд сентября 2005 года — тогда показатели магнитосферы держались на отметках «возбужденная» и «красная» 75 часов без перерыва.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов