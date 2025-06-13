На Земле началась не спрогнозированная ранее магнитная буря

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В 23:00 мск на Земле зафиксировали бурю уровня G2.3, показатель выше среднего. Такая буря может повлиять на энергетические системы и распространение радиоволн, сообщает лаборатория ИКИ РАН в телеграм-канале.



Причины бури пока установить не удалось — ученые наблюдают рост плотности плазмы и магнитного поля, но скорость плазмы — основной признак приближения к Земле выбросов вещества с Солнца — не повышен.

Магнитные бури делятся на уровни. Сильной считается буря G4, а экстремальной — G5.

По прогнозу экспертов, с 13 на 14 июня ожидается воздействие крупной корональной дыры на Солнце, что может усилить бурю. Ее не удалось заранее предсказать из-за процессов, которые трудно моделировать. Ученые отметили, что спрогнозировать продолжительность бури тоже сложно, однако констатировали, что в ближайшие два-три дня Землю ждет нестабильная геомагнитная обстановка.

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