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На Земле началась не спрогнозированная ранее магнитная буря

РАН: на Земле началась не спрогнозированная ранее магнитная буря
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В 23:00 мск на Земле зафиксировали бурю уровня G2.3, показатель выше среднего. Такая буря может повлиять на энергетические системы и распространение радиоволн, сообщает лаборатория ИКИ РАН в телеграм-канале.

Причины бури пока установить не удалось — ученые наблюдают рост плотности плазмы и магнитного поля, но скорость плазмы — основной признак приближения к Земле выбросов вещества с Солнца — не повышен.

Магнитные бури делятся на уровни. Сильной считается буря G4, а экстремальной — G5.

По прогнозу экспертов, с 13 на 14 июня ожидается воздействие крупной корональной дыры на Солнце, что может усилить бурю. Ее не удалось заранее предсказать из-за процессов, которые трудно моделировать. Ученые отметили, что спрогнозировать продолжительность бури тоже сложно, однако констатировали, что в ближайшие два-три дня Землю ждет нестабильная геомагнитная обстановка.

Магнитная буря на Земле завершилась спустя 66 часов
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Фото:ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии

Ранее, 4 июня, в РАН сообщили, что на Земле завершилась магнитная буря, которая продолжалась почти 70 часов. Она началась 1 июня после мощной вспышки на Солнце. Буря стала самой продолжительной с 2017 года. По продолжительности это явление тем не менее так и не смогло побить рекорд сентября 2005 года — тогда показатели магнитосферы держались на отметках «возбужденная» и «красная» 75 часов без перерыва.

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Теги
Полина Дуганова
магнитная буря метеонаблюдения Солнце Земля РАН
Материалы по теме
Магнитная буря на Земле завершилась спустя 66 часов
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Ученые предупредили о магнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце
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На Земле началась магнитная буря после вспышки на Солнце
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