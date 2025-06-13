В Британии открыли новый завод по производству гаубиц М777

В Великобритании в городе Шеффилде открыли новый завод по производству гаубиц стоимостью 25 млн фунтов, сообщило министерство обороны страны.

Предприятие, управляемое крупнейшей британской оборонной компанией BAE Systems, изначально будет выпускать буксируемые гаубицы M777. На заводе будут работать около 200 человек.

Как отмечает The Telegraph, из-за роста спроса на фоне конфликта на Украине компания BAE Systems отменила решение 2023 года о сворачивании производства M777.

Киев ранее получил несколько гаубиц M777, способных поражать цели на расстоянии до 30 км и отличающихся легкостью для артиллерии — их вес составляет 4,5 т. Однако многим из них требуется ремонт или модернизация, пишет The Telegraph.

Ранее в этом году Министерство обороны Великобритании заключило с BAE Systems контракт на поставку 150 артиллерийских орудий британского производства на Украину. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Министр обороны Джон Хили заявил, что новый завод в Шеффилде — это «значительный шаг вперед в укреплении британской оборонно-промышленной базы».

Это заявление прозвучало на фоне усилий правительства по наращиванию оборонных расходов. Ранее на этой неделе канцлер казначейства Рэйчел Ривз пообещала увеличить расходы на оборону до 2,6% ВВП к апрелю 2027 года по сравнению с нынешними 2,3%.

Как пишет The Telegraph, премьер-министр Кир Стармер обещал довести расходы на оборону до 3% ВВП к концу следующего парламентского срока. Это включает обязательство направить на производство боеприпасов 6 млрд фунтов.

В начале июня британское правительство сообщило о планах расширить флот атомных подводных лодок с обычным вооружением и построить до 12 новых субмарин SSN-AUKUS. Тогда Хили подчеркнул, что из-за возрастания угроз Лондон должен действовать решительно, «чтобы противостоять российской агрессии».