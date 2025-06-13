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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекращения огня в Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, сообщает официальный сайт ООН.

Документ поддержали 149 стран. 12 государств высказались против, еще 19 делегаций воздержались. Помимо США и Израиля против резолюции проголосовали, в частности, Венгрия, Аргентина и Парагвай. Среди воздержавшихся — Грузия, Индия, Эквадор и Румыния.

Голосование прошло после того, как 4 июня Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по прекращению огня в Газе из-за того, что на нее наложили вето Соединенные Штаты.

Резолюция, выдвинутая более чем 20 странами, решительно осуждает «использование голода в качестве орудия войн», требует полного снятия израильской блокады гуманитарной помощи и настаивает на защите гражданского населения в соответствии с международным правом.

Также документ призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими вооруженными группами.

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Политика
Биньямин Нетаньяху

В середине мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой наземной операции в секторе Газа — «Колесница Гидеона». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что Израиль намерен установить военный контроль над всей территорией анклава.

В конце мая ХАМАС объявил, что достиг соглашения со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Оно предусматривает освобождение десяти израильских заложников, а также передачу 18 тел в обмен на освобождение палестинских заключенных под гарантию посредников.

Также соглашение содержит условия по прекращению огня, однако относительно некоторых из них стороны пока не договорились.

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Теги
Евгений Вахляев
ООН Генассамблея ООН резолюция сектор Газа палестино-израильский конфликт Израиль
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