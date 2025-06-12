Самое высокое здание в мире 12 июня окрасили в цвета флага России. Видео
Самое высокое здание в мире, башню «Бурдж-Халифа» в Объединенных Арабских Эмиратах, в День России окрасили в цвета российского флага.
Небоскреб ввели в эксплуатацию в 2010 году. Высота «Бурдж-Халифа» составляет 828 м. ОАЭ не в первый раз поздравили Россию таким образом, в 2024 году 12 июня башню также окрасили в цвета триколора.
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