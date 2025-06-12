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Общество ,  
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Из Москвы-реки спасли прыгнувшего в реку мужчину и очевидца

Фото: DtOperativno / Telegram
Фото: DtOperativno / Telegram

В Москве в районе Шелепихинского моста экипаж электросудна «Химка» обнаружил в воде двух человек, их удалось спасти, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

На катере Московской городской поисково-спасательной службы людей доставили на причал.

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Фото:Наталия Назарова / Shutterstock

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, людей удалось спасти благодаря профессионализму капитана Андрея Сазонова и его помощника Виталия Ковальского, которые действовали строго по инструкции.

Агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что мужчина спрыгнул в воду с Шелепихинского моста. На помощь ему бросился очевидец. Об этом также рассказал источник РЕН ТВ.

После спасения одного из мужчин госпитализировали в Боткинскую больницу.

Телеграм-канал Baza написал, что мужчина прыгнул с Шелепихинского моста «на спор». Спасать его бросился рабочий стройки, который находился рядом.

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Полина Минаева
происшествия Москва Дептранс спасение
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