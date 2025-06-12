Трамвай загорелся на Суворовской площади в Петербурге. Видео
В Санкт-Петербурге на Суворовской площади загорелся трамвай. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, площадь пожара составила 2 кв. м. Возгорание произошло в 16:03 мск и к 16:18 было потушено.
Информации о пострадавших в ведомство не поступало. Очевидцы рассказали, что пламя вспыхнуло после искры на крыше состава, после чего повалил густой дым, пишет «Форпост Северо-Запад».
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