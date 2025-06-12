 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

США, Китай и еще 18 стран примут участие в «Интервидении»

США, Китай и еще 18 стран примут участие в «Интервидении»
Video

Артисты из 20 стран станут участниками музыкального конкурса «Интервидение», сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР», — перечислила собеседница агентства.

На Манежной площади в Москве запустили часы обратного отсчета до начала конкурса. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии: «Уверен, что «Интервидение-2025» подарит финалистам и многочисленным зрителям грандиозный, незабываемый праздник, оставит яркие, позитивные впечатления. И конечно, будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных, человеческих контактов».

Конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября в Москве. Россию на нем будет представлять певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Ранее ТАСС сообщил, что Сербию на конкурсе будут представлять певец Слободан Тркуля и музыкальная группа Balkanopolis.

«Интервидение» — музыкальный конкурс, который с конца 1960-х до начала 1980-х годов проводили европейские страны социалистического лагеря по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией Европейского вещательного союза. При этом принять участие в нем могли государства со всего мира, в том числе Канада, Испания, Португалия и Марокко.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин после запрета участия России в «Евровидении» издал указ о возрождении «Интервидения».

Читайте РБК в Telegram.

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Конкурс международный конкурс музыкальный конкурс Россия США Китай
Материалы по теме
Организаторы «Интервидения» заявили об участии в конкурсе артистов из США
Общество
В Испании увидели двойные стандарты в «Евровидении» для Израиля и России
Политика
Австрия победила на «Евровидении-2025»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
На месте крушения Boeing Dreamliner в Индии найден один выживший Общество, 16:54
В Индии нашли более 200 тел погибших после крушения самолета Общество, 16:41
Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира в Лондоне Спорт, 16:39
В РЖД сообщили о восстановлении работы сервисов после DDoS-атаки Общество, 16:36
Келлог заявил о намерении США вернуть Россию в «Лигу порядочных наций» Политика, 16:31
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Президент Индонезии посетит ПМЭФ и встретится с Путиным Политика, 16:21
Овечкин с Легковым и другими спортсменами спел гимн в День России Спорт, 16:15
Авиакатастрофа в Индии стала первой для модели Boeing Dreamliner Общество, 16:13
ЕС ввел новые пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из России Политика, 15:47
В белгородской больнице умер раненный при атаке дрона ребенок Политика, 15:38
«Зенит» решил купить у «Рубина» второго бомбардира РПЛ Спорт, 15:35
США, Китай и еще 18 стран примут участие в «Интервидении» Общество, 15:34