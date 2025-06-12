США, Китай и еще 18 стран примут участие в «Интервидении»

Video

Артисты из 20 стран станут участниками музыкального конкурса «Интервидение», сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.

«В этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР», — перечислила собеседница агентства.

На Манежной площади в Москве запустили часы обратного отсчета до начала конкурса. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии: «Уверен, что «Интервидение-2025» подарит финалистам и многочисленным зрителям грандиозный, незабываемый праздник, оставит яркие, позитивные впечатления. И конечно, будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных, человеческих контактов».

Конкурс «Интервидение-2025» пройдет 20 сентября в Москве. Россию на нем будет представлять певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Ранее ТАСС сообщил, что Сербию на конкурсе будут представлять певец Слободан Тркуля и музыкальная группа Balkanopolis.

«Интервидение» — музыкальный конкурс, который с конца 1960-х до начала 1980-х годов проводили европейские страны социалистического лагеря по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией Европейского вещательного союза. При этом принять участие в нем могли государства со всего мира, в том числе Канада, Испания, Португалия и Марокко.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин после запрета участия России в «Евровидении» издал указ о возрождении «Интервидения».