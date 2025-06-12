В Херсоне остановили троллейбусы из-за повреждения инфраструктуры

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В Херсоне остановлено движение троллейбусов из-за повреждения обстрелами энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе администрации города.

Решение приняли из-за «существенных повреждений в энергетической системе» и «во избежание перегрузки», уточнили в администрации.

Местные власти не уточнили, когда движение троллейбусов возобновят.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Под контролем российской стороны находится левый берег Днепра, в то время как правобережье и город Херсон контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Вечером 11 июня «Страна» сообщила о взрывах в городе.

Кроме того, издание писало, что в подконтрольной Украине части области ввели графики отключений света в связи с повреждением электрооборудования. Глава украинской военной администрации региона Александр Прокудин сообщил о повреждении «важного энергетического объекта» и отметил, что ситуация «сложная».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.