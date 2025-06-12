В Херсоне остановили троллейбусы из-за повреждения инфраструктуры
В Херсоне остановлено движение троллейбусов из-за повреждения обстрелами энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе администрации города.
Решение приняли из-за «существенных повреждений в энергетической системе» и «во избежание перегрузки», уточнили в администрации.
Местные власти не уточнили, когда движение троллейбусов возобновят.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Под контролем российской стороны находится левый берег Днепра, в то время как правобережье и город Херсон контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Вечером 11 июня «Страна» сообщила о взрывах в городе.
Кроме того, издание писало, что в подконтрольной Украине части области ввели графики отключений света в связи с повреждением электрооборудования. Глава украинской военной администрации региона Александр Прокудин сообщил о повреждении «важного энергетического объекта» и отметил, что ситуация «сложная».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов