На подходе к Крымскому мосту скопились более 700 машин
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопились 720 транспортных средств, сообщается в телеграм-канале моста.
«Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении по состоянию на 9.00. Часом ранее на подъезде к мосту со стороны материка было 520 машин.
12 июня отмечается день России. Россияне будут отдыхать четыре дня — до 15 июня включительно.
Многокилометровые пробки на Крымском мосту образовались и в начале майских праздников. На пике в очереди со стороны Тамани находились свыше 2600 автомобилей.
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