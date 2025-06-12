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На подходе к Крымскому мосту скопились более 700 машин

На подходе к Крымскому мосту в начале праздников скопились более 700 машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопились 720 транспортных средств, сообщается в телеграм-канале моста.

«Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении по состоянию на 9.00. Часом ранее на подъезде к мосту со стороны материка было 520 машин.

12 июня отмечается день России. Россияне будут отдыхать четыре дня — до 15 июня включительно.

Многокилометровые пробки на Крымском мосту образовались и в начале майских праздников. На пике в очереди со стороны Тамани находились свыше 2600 автомобилей.

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Крымский мост Тамань Крым Краснодарский край пробки
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