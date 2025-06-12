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Политика ,  
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Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии после писем без ответа

Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии после 6 писем без ответа

Президент Украины Владимир Зеленский запросил встречу с лидером Бразилии Лулой да Силвой перед саммитом G7, который пройдет в Канаде 15-17 июня, сообщает G1.

Бразилия не входит в G7, однако Лулу да Силву на саммит пригласил премьер-министр Канады Марк Карни. Тот уже согласился поучаствовать в расширенной сессии саммита 17 июня. Что ответил бразильский президент украинскому коллеге, пока неизвестно.

Лула может участвовать в обсуждениях по таким темам, как энергетическая безопасность, критически важные минералы, финансирование, инновации и технологии, а также искусственный интеллект, уточнил G1.

Metrópoles узнала о шести безответных письмах Зеленского к Луле да Силве
Политика

В начале мая Metrópoles узнало о шести письмах, отправленных Зеленским своему бразильскому коллеге. В посланиях украинский президент приглашал Лулу встретиться, однако ни один раз не получил ответа. Письма Зеленский направил в период с 2023 по 2024 год. В двух из них он пригласил Лулу да Силву на международные саммиты по российско-украинскому военному конфликту. Еще одно послание было отправлено в день рождения бразильского президента — 27 октября 2023 года.

G7 состоит из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии.

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Персоны
Софья Полковникова
Лула да Силва Владимир Зеленский встреча саммит G7
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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