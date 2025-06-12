«Аэрофлот» сообщил о задержке 12 рейсов из-за тайфуна «Бабочка» в Китае

«Аэрофлот» задержал несколько рейсов с вылетом из китайского аэропорта в городе Санья или прибытием туда, в связи тайфуном Wutip. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Wutip переводится как «бабочка».

В сообщении перевозчика в телеграм-канале говорится: «В связи неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун «VUTIP»), Аэрофлот вносит вынужденные изменения в расписание рейсов 12-16 июня».

Среди задержанный рейсов — два следуют по маршруту Москва-Санья и обратно:

SU224 Москва — Санья, 13 июня,

SU225 Санья — Москва, 14 июня.

Остальные самолеты летят по региональным маршрутам, отметили в «Аэрофлоте»:

SU864 Уфа — Санья, 12 июня,

SU852 Новосибирск — Санья, 12 июня,

SU863 Санья — Казань, 13 июня,

SU857 Санья — Владивосток, 13 июня,

SU856 Владивосток — Санья, 13 июня,

SU851 Санья — Хабаровск, 14 июня,

SU850 Хабаровск — Санья, 14 июня,

SU853 Санья — Новосибирск, 15 июня,

SU852 Новосибирск — Санья, 15 июня,

SU857 Санья — Владивосток, 16 июня.

Кроме того, задержаны будут пассажирские лайнеры авиакомпании «Россия», а именно:

FV6623 Красноярск — Санья, 12 июня,

FV6624 Санья — Красноярск, 12 июня.

В среду, 11 июня, Министерство водного хозяйства Китая объявило четвертый уровень экстренного реагирования из-за угрозы наводнения в южных и юго-восточных районах страны в связи с приближением тайфуна Wutip, сообщало Xinhua.

Эпицентр мощного урагана находится недалеко от острова Юнсин в самой южной китайской островной провинции Хайнань. Он вызовет сильные ливни, которые обрушатся на некоторые китайские регионы, такие как Хайнань, Гуанси, Гуандун и другие, с четверга по пятницу.