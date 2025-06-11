В Подмосковье фургон с «Аперолем» попал в ДТП

Фото: pluzic / VK Фото: pluzic / VK

Фургон с алкогольным напитком «Апероль» попал в ДТП в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщает Msk1.

Машина врезалась в отбойник и помяла кузов, а коробки с алкоголем рассыпались по всей дороге.

Издание приводит скриншоты сообщений очевидцев из «Яндекс Карт» о том, что некоторые автомобилисты после случившегося стали собирать уцелевшие бутылки со спиртным.

«Фура перевернулась, все выходят, собирают бутылки», — говорится в одном из сообщений.

Из-за аварии машины встали в пробку, к 18:00 мск движение восстановилось.

13 апреля 2025 года на трассе в Томской области перевернулась фура с поросятами. Водитель не справился с управлением, и грузовик, полный свиней, перевернулся.

В результате происшествия люди не пострадали, около 30 поросят получили травмы, а часть разбежалась по селу Мельниково. Местные жители помогли отловить свиней.