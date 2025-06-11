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Общество ,  
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В Подмосковье фургон с «Аперолем» попал в ДТП

Фото: pluzic / VK
Фото: pluzic / VK
Фото: pluzic / VK
Фото: pluzic / VK
Фото: pluzic / VK
Фото: pluzic / VK

Фургон с алкогольным напитком «Апероль» попал в ДТП в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщает Msk1.

Машина врезалась в отбойник и помяла кузов, а коробки с алкоголем рассыпались по всей дороге.

Издание приводит скриншоты сообщений очевидцев из «Яндекс Карт» о том, что некоторые автомобилисты после случившегося стали собирать уцелевшие бутылки со спиртным.

«Фура перевернулась, все выходят, собирают бутылки», — говорится в одном из сообщений.

Из-за аварии машины встали в пробку, к 18:00 мск движение восстановилось.

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Александра Озерова
ДТП Подмосковье алкоголь трасса
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