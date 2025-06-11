В Подмосковье фургон с «Аперолем» попал в ДТП
Фургон с алкогольным напитком «Апероль» попал в ДТП в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщает Msk1.
Машина врезалась в отбойник и помяла кузов, а коробки с алкоголем рассыпались по всей дороге.
Издание приводит скриншоты сообщений очевидцев из «Яндекс Карт» о том, что некоторые автомобилисты после случившегося стали собирать уцелевшие бутылки со спиртным.
«Фура перевернулась, все выходят, собирают бутылки», — говорится в одном из сообщений.
Из-за аварии машины встали в пробку, к 18:00 мск движение восстановилось.
13 апреля 2025 года на трассе в Томской области перевернулась фура с поросятами. Водитель не справился с управлением, и грузовик, полный свиней, перевернулся.
В результате происшествия люди не пострадали, около 30 поросят получили травмы, а часть разбежалась по селу Мельниково. Местные жители помогли отловить свиней.
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