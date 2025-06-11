Стала известна праздничная программа ко Дню медработника в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Столичные власти готовят масштабную программу ко Дню медицинского работника, который в этом году приходится на 15 июня. Внести свой вклад в праздничное оформление города смогут все его жители, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, все работники московского здравоохранения — врачи, медсестры, санитары, лаборанты, административный персонал — являются настоящими героями, которые ежедневно совершают профессиональный подвиг, обеспечивая работу сложнейшей системы столицы. Поэтому москвичи при помощи специальных арт-объектов, расположенных в разных точках города (в частности, в «Музеоне», на ВДНХ и Патриарших прудах), смогут выразить искреннюю признательность каждому, кто посвятил себя этой благородной профессии.

«Все собранные поздравления будут отображаться на центральной инсталляции в виде огромного сердца на Манежной площади — оно в реальном времени покажет, сколько отправлено благодарностей, — уточнила вице-мэр. — Кроме того, москвичи смогут поучаствовать в красивой акции и запустить водный фонарик в знак уважения к специалистам медицинской сферы».

Кроме того, по сообщению заммэра Раковой, соответствующие подразделения украсят фасады учреждений здравоохранения при помощи праздничных декораций, а на улицах города смонтируют интерактивные инсталляции для поздравлений. «А в сам праздник портреты наших замечательных врачей и теплые слова от жителей города зажгутся на медиафасадах по всей столице», — подчеркнула вице-мэр.

Кроме того, непосредственно в День медработника, 15 июня всех причастных к сфере столичного здравоохранения бесплатно угостят мороженым у фонтана в ГУМе.

Отметим, что ряд мероприятий прошел еще до наступления праздника, в частности, в больнице № 15 имени О.М. Филатова для медработников организовали концерт студии камерной музыки Simple Music Ensemble.