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Суд оправдал актера квеста с издевательствами «маньяка» над подростками

Суд в Санкт-Петербурге оправдал организатора и актера квеста, по сценарию которого «маньяк» издевался над подростками, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Актера Никиту Козлова обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч.1 ст. 112 — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет;
  • п.«а» ч. 2 ст. 238 — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное организованной группой.

По последней статье обвиняли также организатора квеста Романа Косиченко.

Обвинение считало, что в течение пяти месяцев — с сентября 2022 года по февраль 2023 года — Косиченко проводил в арендованном помещении интерактивную квест-игру «Хостел. Культ Дьявола». Согласно сценарию, участников в игре сопровождал маньяк, который должен был применять к ним насилие, в том числе с использованием электрошока, наручников, горящей свечи и ремня.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По данным обвинения, Косиченко осуществлял коммерческую деятельность без создания юридического лица и государственной регистрации, а помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

В конце февраля на игру пришли шесть подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Как утверждает обвинение, участники просили Козлова прекратить применять насилие, однако он игнорировал их требования.

В частности, одного из подростков он пять раз ударил электрошоком, два раза — ремнем, а также душил и наступал ногами на кисти рук. Другого несовершеннолетнего Козлов пристегнул наручниками к кровати и не менее пяти раз ударил электрошоком, не менее одного раза — ремнем, а также лил на его тело горячий воск. От электрошока и ремня пострадал еще один подросток. Помимо этого актер также оттягивал руками волосы другим игрокам.

В итоге суд оправдал Козлова и Косиченко в связи с отсутствием события преступления.

«Судом было установлено, что фактически вред здоровью потерпевшим причинен не был, как и не была доказана реальность угрозы жизни и причинения вреда здоровью потребителям при оказании услуг (проведении квеста)», — говорится в сообщении.

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Полина Харчевникова
Санкт-Петербург суд квест оправдательный приговор
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