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Политика ,  
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Володин напомнил председателю бундестага, чья армия брала Берлин

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Администрация Президента России)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в письме президенту бундестага Юлии Клекнер напомнил, какая армия брала Берлин во Второй мировой войне. Текст письма опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить, это была Красная армия», — говорится в послании.

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Переписка между Клекнер и Володиным началась 6 июня. Тогда председатель Госдумы направил обращение президенту бундестага, в частности, из-за слов Мерца об Украине и о том, что США сыграли главную роль в освобождении Германии от нацизма.

Володин тогда назвал выступление канцлера искажающим исторические факты и выразил обеспокоенность позицией немецкого руководства в отношении конфликта.

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Персоны
Полина Харчевникова
Вячеслав Володин Берлин Германия Вторая мировая война Красная Армия
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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