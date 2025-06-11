Шевчук приехал на похороны сооснователя «Аквариума» Джорджа Гуницкого

Юрий Шевчук (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Музыкант Юрий Шевчук приехал на церемонию прощания с сооснователем «Аквариума», музыкантом и поэтом Анатолием Джорджем Гуницким, которая проходит крематории Петербурга, сообщает «Фонтанка».

В своей речи Шевчук сказал, что «Джордж был очень смелым мыслителем и авторитетом» для друзей-музыкантов, очень многое им открыл.

После похорон запланированы на 14:00 мск поминки. Они пройдут в петербургском баре Fish Fabrique Bar, расположенном на Лиговском, 53, анонсировал ранее лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков (признан Минюстом иноагентом).

Гуницкий, известный под прозвищами Джордж и Старый Рокер, скончался в возрасте 71 года. По словам Гребенщикова, музыкант сильно болел.

Гуницкий родился в Ленинграде в 1953 году. В 1972 году вместе с Гребенщиковым основал группу «Аквариум». До ухода из коллектива в 1975 году Гуницкий был ударником и автором текстов многих ранних песен группы, в том числе «Марш», «Иерофант», «К друзьям». Позже Гуницкий занимался театром, был редактором музыкального журнала «Рокси», работал на радио.

«Замечательный, принципиальный, интеллигентный петербуржец, добрая душа! Царствие Небесное», — написал Юрий Шевчук в своем телеграм-канале, узнав о смерти музыканта.