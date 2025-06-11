Южная Корея выключила агитационные репродукторы на границе с КНДР
Военные Южной Кореи прекратили пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с Северной Кореей в связи с анонсированным новым политическим курсом в отношении Пхеньяна, сообщает агентство Yonhap.
«Решение было принято в рамках усилий по выполнению обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове», — цитирует издание слова представителя Объединенного комитета начальников штабов.
Агентство напоминает, что Сеул возобновил работу репродукторов год назад в ответ на запуски из КНДР через границу воздушных шаров с мусором.
В начале июня в Южной Корее прошли досрочные президентские выборы, объявленные после импичмента президента Юн Сок Ёля за попытку госпереворота.
Победу одержал кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мён. Он обещал своим избирателям заняться улучшением отношений с КНДР. В частности, возобновить работу горячей линии с Северной Кореей, прерванную в 2023 году, и приостановить антипхеньянские пропагандистские кампании с применением листовок и репродукторов на границе.
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