На Карибах нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля «Сан-Хосе»

Фото: ARC-DIMAR Фото: ARC-DIMAR Фото: ARC-DIMAR

Исследователи у берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля, сообщает Live Science. Они принадлежат испанскому галеону «Сан-Хосе».

Галеон затонул в 1708 году во время боя с британскими военными кораблями. На его борту перевозили до 200 т золота, серебра и неограненных драгоценных камней. Современная стоимость сокровищ может достигать $17 млрд. Сейчас «Сан-Хосе» находится на глубине около 600 м.

Судно обнаружило в 2015 году правительство Колумбии в Карибском море, неподалеку от города Картахены. Наблюдения, подтвердившие, что монеты принадлежат «Сан-Хосе», были проведены в 2021 и 2022 годах.

Правительство Колумбии хочет извлечь часть артефактов для музея. Однако власти Испании утверждают, что затонувший корабль их ВМС независимо от возраста считается испанской собственностью.

В декабре 2024 года в территориальных водах Португалии нашли около 250 затонувших кораблей с ценными грузами. Подводный археолог Алешандри Монтейру из Нового университета Лиссабона тогда также рассказал об испанском корабле, затонувшем у полуострова Троя в 1589 году, на котором может находиться 22 т золота и серебра.