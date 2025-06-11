Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА

Над Чертковским районом Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

Количество уничтоженных беспилотников глава региона не назвал.

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 5 июня в городе Миллерово Ростовской области из-за атаки дронов ВСУ была нарушена трансляция телепрограмм. Фрагменты упавшего беспилотника были найдены на улице Маршала Ефимова.

В хуторе Сулин недалеко от Миллерово обломки дронов повредили крыши и окна домов, а также семь автомобилей. Пострадавших в результате атаки беспилотников не было.