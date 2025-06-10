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Военная операция на Украине ,  
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Россиянку осудили на 16 лет за попытку подрыва военного грузовика

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Южный окружной военный суд приговорил жительницу России Ларису Гавриленко к 16 годам лишения свободы за госизмену и попытку подрыва военного грузовика, сообщила пресс-служба суда.

Гавриленко, будучи «приверженцем проукраинской идеологии», установила контакт с сотрудником СБУ и согласилась на его предложение вступить в террористическое сообщество, рассказало ведомство.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Выполняя полученное задание, женщина изъяла из тайника два самодельных взрывных устройства (СВУ), ранее помещенные туда иными участниками организованной группы.

Женщина поместила СВУ между кабиной и грузовым отсеком автомобиля Вооруженных сил России, активировав взрыватель, рассчитанный на взрыв по истечении 2 часов 45 минут.

Гавриленко не смогла довести преступление до конца. СВУ обнаружили и обезвредили.

Россиянку признали виновной по ч. 2 ст. 205.4 Уголовного кодекса — участие в террористическом сообществе, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — покушение на совершение террористического акта, ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена — и ч. 4 ст. 222.1 Уголовного кодекса — незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств.

Ранее задержанного за подготовку диверсии на Транссибе обвинили в госизмене. Житель Приамурья намеревался вступить в запрещенную в России террористическую организацию. Амурчанин связался с представителем организации через Telegram.

По заданию мужчина должен был собрать взрывчатку, прийти по указанным координатам и совершить подрыв, рассказал он сам.

Амурчанин переписывался с представителем украинской террористической организации, чтобы научиться минно-подрывному делу. Он также приобрел компоненты для производства самодельного взрывного устройства.

Мужчину арестовали. На него завели дело по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

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Теги
Полина Минаева
госизмена суд военный суд уголовное дело
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