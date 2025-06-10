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Общество ,  
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Канье Уэст сменил имя и стал Йе Йе

Йе Йе
Йе Йе (Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Канье Уэст снова сменил имя. На этот раз он стал Йе Йе (Ye Ye), сообщает издание New York Post (NYP) со ссылкой на документы.

Светский отдел издания Page Six получил документы, в которых финансовый директор рэпера Gold Digger указал Уэста как Ye Ye. Ранее, как отмечает NYP, музыканта вносили в документы под именем Ye West.

Также издание заметило, что все компании Уэста, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc., указывают его новое имя в графе «имя менеджера или участника». Page Six обратилось к представителю Уэста за комментарием, но тот пока не ответил журналистам.

Несмотря на то что рэпер еще не объявил о смене имени, в начале июня Уэст написал в X (экс-Twitter), что закрывает свой аккаунт в соцсети, где указано его настоящее имя.

«Я наконец-то перестану использовать Twitter @kanyewest, потому что мое имя Ye. Создам аккаунт Ye, и все будет как есть», — написал он 1 июня.

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В августе 2021 года Уэст решил поменять имя на Yе (Йе) — псевдоним музыканта, связанный с названием его альбома 2018 года. На обложке альбома написана фраза «ненавижу быть биполярным, это здорово». В октябре заявку исполнителя на смену имени одобрил суд Лос-Анджелеса.

В 2018 году рэпер объяснил, что его прозвище — «это отражение того, что хорошо, плохо, странно — абсолютно всего».

«Мне кажется, что «Йе» — это наиболее часто встречающееся слово в Библии. Оно означает «ты». Таким образом, я это ты. Я это мы. Я ухожу от того, чтобы быть Канье Уэстом, то есть всего одним человеком, и перехожу к Йе», — сказал Уэст.

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Полина Дуганова
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Канье Йе Уэст
певец, рэпер
8 июня 1977 года
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