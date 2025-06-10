Ректора Гатчинского университета задержали по делу о незаконной миграции

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Полиция Петербурга задержала ректора и бывшего проректора одного из вузов Ленинградской области по делу об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса), сообщили РБК в региональном управлении МВД. Там уточнили, что с задержанными проводят «процессуальные действия», чтобы решить вопрос о привлечении в качестве подозреваемых. Утром 10 июня по местам жительства и работы задержанных прошли обыски.

Как пишет издание 47news, речь идет о Гатчинском государственном университете (ГГУ) и его 53-летнем ректоре Александре Туфанове в числе задержанных. Оперативное сопровождение обеспечивает региональная ФСБ.

По версии следствия, для организации незаконной деятельности руководитель вуза поручил бывшему проректору подготовить фиктивные приглашения на обучение иностранным гражданам из различных стран.

«Для оформления всех бюрократических процедур по фиктивному учебному процессу мигрантов указанными лицами в университет были трудоустроены пять работников», — рассказали в полиции.

По данным МВД, в ноябре 2024 года от имени вуза было оформлено более 20 приглашений на обучение граждан арабских стран. Затем вуз подготовил ходатайства о продлении их обучения. Иностранцы въехали в Россию, встали на учет в подразделении миграции как студенты, но учиться не собирались.

За свои услуги, по информации оперативников, организаторы канала незаконной миграции просили вознаграждение в размере 100–150 тыс. руб.