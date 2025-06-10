В АТОР опровергли сообщения о массовом заболевании туристов в Турции

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых случаев возникновения аллергии на солнце у российских туристов в Турции, сообщили РБК в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным операторов, количество обращений со случаями аллергии находится в пределах ежегодной нормы.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у десятков российских туристов в Турции возникла аллергическая реакция из-за пребывания на улице в солнечную жаркую погоду. Как рассказали телеграм-каналу отдыхающие, подобный случай не считается страховым, поэтому им приходится обращаться за медицинской помощью за свой счет.

В АТОР туристам посоветовали внимательно изучать условия страховки и в случае необходимости приобрести второй полис, которой покрывает в том числе солнечные ожоги и аллергию на солнце.

Российский союз туриндустрии (РСТ) также опроверг сообщения о массовом заболевании российских туристов. По информации туроператоров — членов РСТ, массовых обращений от граждан не поступало . По данным страховых компаний, обращений по договорам страхования с аналогичными жалобами также не зафиксировано.

РБК направил запрос в посольство России в Турции.



В ноябре 2024 года Shot и другие СМИ сообщили, что десятки российских туристов, отдыхавших в отелях турецкого курорта Белек, обратились в местный госпиталь с высокой температурой. Телеграм-канал отмечал, что речь могла идти о вирусе Коксаки или ротавирусе. Власти курорта Белек позже сообщили, что не получали от россиян жалоб на вирус.