В АТОР опровергли сообщения о массовом заболевании туристов в Турции
Туроператоры и страховые компании не фиксируют массовых случаев возникновения аллергии на солнце у российских туристов в Турции, сообщили РБК в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным операторов, количество обращений со случаями аллергии находится в пределах ежегодной нормы.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что у десятков российских туристов в Турции возникла аллергическая реакция из-за пребывания на улице в солнечную жаркую погоду. Как рассказали телеграм-каналу отдыхающие, подобный случай не считается страховым, поэтому им приходится обращаться за медицинской помощью за свой счет.
В АТОР туристам посоветовали внимательно изучать условия страховки и в случае необходимости приобрести второй полис, которой покрывает в том числе солнечные ожоги и аллергию на солнце.
Российский союз туриндустрии (РСТ) также опроверг сообщения о массовом заболевании российских туристов. По информации туроператоров — членов РСТ, массовых обращений от граждан не поступало. По данным страховых компаний, обращений по договорам страхования с аналогичными жалобами также не зафиксировано.
РБК направил запрос в посольство России в Турции.
В ноябре 2024 года Shot и другие СМИ сообщили, что десятки российских туристов, отдыхавших в отелях турецкого курорта Белек, обратились в местный госпиталь с высокой температурой. Телеграм-канал отмечал, что речь могла идти о вирусе Коксаки или ротавирусе. Власти курорта Белек позже сообщили, что не получали от россиян жалоб на вирус.
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