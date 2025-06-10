Место аварийной посадки пропавшего Ан-2 в Якутии. Видео

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В Якутии нашли пропавший самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы. Об этом сообщил министр экологии республики Евгений Перфильев в своем телеграм-канале.

Самолет вылетел на авиамониторинг лесных пожаров в Томпонском лесничестве на востоке региона утром 10 июня в 11:05 (5:05 мск). Спустя полтора часа, в 12:30 (6:30 мск), связь с ним пропала, на борту «сработал аварийный маяк».

В Росавиации сообщали, что в самолете находились пять человек — два пилота и три специалиста-наблюдателя. Позднее в агентстве уточнили, что экипаж состоял из трех человек — двух пилотов и специалиста-наблюдателя. Они получили ссадины и ушибы.

Ан-2 принадлежит авиакомпании «МиАн».