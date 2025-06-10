Путин предложил судью Крупнова на должность зампреда Верховного суда

Игорь Крупнов (Фото: Верховный Суд России)

Президент Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить судью Верховного суда России (ВС) Игоря Крупнова заместителем председателя ВС — председателем судебной коллегии по административным делам ВС.

Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



Поступившее от Путина предложение комитет рассмотрит на заседании 17 июня 2025 года. Комитет также предложит совету палаты рассмотреть кандидатуру Крупнова на заседании Совета Федерации 18 июня 2025 года.

Игорь Крупнов родился в 1965 году во Владимире. В 1986-м окончил Львовское высшее военно-политическое училище, в 1993 году — военно-юридический факультет Военного института Минобороны России по правоведению. В 1994–2005-м занимал разные должности на службе в Северном флотском военном суде. Позднее, в 2007 году, стал судьей ВС, а в 2014-м — председателем судебного состава судебной коллегии по делам военнослужащих ВС. На сайте ВС указано, что Крупнов — председатель судебного состава.