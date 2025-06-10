Львова-Белова допустила повышение планки многодетности
К 2050 году в России многодетной может считаться семья не с тремя, а с четырьмя или пятью детьми, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее слова передает «РИА Новости».
«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — сказала детский омбудсмен на «Форуме будущего 2050».
Она также отметила, что в перечень мер поддержки многодетных семей необходимо включить различные налоговые льготы, которые помогут укрепить финансовое положение таких семей.
Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей.
Глава фракции Сергей Миронов сообщил, что в 40 субъектах доходы таких семей больше не влияют на предоставление местных льгот. Однако в остальных регионах эти требования сохраняются, что, по его мнению, приводит к неравенству между жителями разных субъектов.
Согласно указу президента Владимира Путина от 23 января 2024 года, многодетной является семья, где воспитывают не менее трех детей, как родных, так и приемных. Такие семьи могут рассчитывать на государственные пособия, меры поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение страховой пенсии для женщин.
По данным правительства, в 2023 году в России насчитывалось 2,4 млн многодетных семей. В них воспитывается 7,7 млн детей.
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