Автокомпании столкнулись с нехваткой редкоземельных металлов из-за Китая

Автомобильные производители и поставщики столкнулись с нехваткой магнитов из редкоземельных металлов из-за введенных Китаем ограничений на экспорт, сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора немецкого производителя магнитов Magnosphere Франк Экард.

«Вся автомобильная промышленность в полной панике <...> они готовы заплатить любую цену», — сказал он.

Из-за этой проблемы уже закрылись несколько европейских заводов-поставщиков автомобилей, уточнила европейская ассоциация поставщиков автомобилей CLEPA.

В автомобилях редкоземельные металлы используют в двигателях, а также в десятках других компонентов — боковых зеркалах, стереодинамиках, масляных насосах, стеклоочистителях, датчиках утечки топлива и датчиках торможения. Степень использования зависит от типа автомобиля и технологий конкретного бренда. По данным консалтинговой компании AlixPartners, Китай контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% мощностей по их переработке и около 90% производства сплавов редкоземельных металлов и магнитов.

В апреле Трамп начал торговую войну с Китаем. США тогда ввели пошлины в размере 34%. В середине того же месяца КНР приостановила экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов на фоне торговой войны. Обе стороны начали взаимное повышение пошлин. В мае США и Китай заключили «перемирие». Тогда стороны договорились о значительном снижении пошлин, но потом обвинили друг друга в нарушении торгового перемирия.

Накануне Лондоне начался второй раунд торговых переговоров между США и Китаем. За день до этого глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что США рассчитывают на получение доступа к редкоземельным элементам.

Как писал South China Morning Post, Китай сохранил жесткий контроль над экспортом ряда критически важных минералов. США же запретили поставки в Китай критически важных технологий, связанных с разработкой в том числе полупроводников.