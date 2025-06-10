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Пенсии в 2025 году ,  
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В Госдуме напомнили о досрочной выплате пенсий в связи с Днем России

Депутат Нилов: россиянам досрочно выплатят пенсию перед Днем России
Сюжет
Пенсии в 2025 году

В связи с Днем России в четверг, 12 июня, пенсию россиян выплатят досрочно — до 11 июня, сообщил депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Решение было принято в связи с тем, что обычный период зачисления пенсий, с 12 по 15 числа, выпадает на длинные выходные в связи с праздником.

«Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — приводит его слова ТАСС.

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О досрочной выплате пенсии в конце мая также рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Меры были приняты для того, чтобы граждане не сталкивались с задержками, объяснил депутат. Он пообещал, что деньги перечислят 10 или 11 июня. При этом он уточнил, что речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, которые начисляются по линии обязательного пенсионного страхования.

Короткая рабочая неделя — с 9 по 11 июня — ждет на этой неделе россиян, которые работают на пятидневке. Выходными будут четыре дня подряд — с 12 по 15 июня включительно. Помимо выходного в праздник, 12 июня, правительство перенесло еще один выходной день с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

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Полина Харчевникова
Госдума пенсии Ярослав Нилов
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