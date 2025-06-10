В Рязанской области по техническим причинам остановился грузовой поезд
Грузовой поезд вынужденно остановился на перегоне Старожилово — Денежниково, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
«Сегодня в 17:15 на перегоне Старожилово — Денежниково Московской железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд», — говорится в сообщении.
В связи с этим семь пассажирских поездов пустили по соседним путям, из-за чего они следуют с отклонением от графика от 48 минут до 1 часа 16 минут. При этом поезд Адлер-Москва задерживается на 3 часа 44 минуты.
Перегон Старожилово — Денежниково находится в центральной части Рязанской области, к западу от Рязани. Он составляет около 7 км.
Ранее, 6 июня в Белгородской области с рельсов сошел резервный тепловоз, никто не пострадал. Как утончил тогда глава региона Вячеслав Гладков, предварительной причиной аварии стало заложенное под рельсы взрывное устройство. Движение поездов на перегоне восстановили в тот же день.
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