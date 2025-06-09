Продление ареста бывшему губернатору Курской области в суде. Видео

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Появились кадры с обвиняемым в мошенничестве экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым в зале суда.

Ранее, 6 июня, Мещанский суд Москвы оставил под стражей Смирнова, обвиняемого по делу о растрате при строительстве оборонных сооружений. Арест экс-губернатору был продлен до 15 сентября. На заседании Смирнов просил перевести его под домашний арест и заявил, что не будет скрываться от следствия.

Бывшего губернатора Курской области и его экс-заместителя Алексея Дедова задержали в апреле. Один из источников РБК рассказывал, что поводом для задержания стало расследование качества «зубов дракона» — бетонных заграждений на границе с Украиной. Позднее к делу добавили эпизоды с растратой при возведении укреплений для погранслужбы.

Смирнов возглавил регион в мае 2024 года, в сентябре был избран губернатором, но уже в декабре ушел в отставку.

В августе 2024 года на территорию Курской области вторглись украинские войска. Они удерживали часть территории региона до апреля 2025 года.