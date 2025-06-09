Умерла внучка Станиславского и правнучка Толстого инокиня Олимпиада

Ольга Алексеева-Мардухаева (Фото: МХТ имени А. П. Чехова / Telegram)

В Париже на 93-м году жизни скончалась инокиня Олимпиада (в миру — Ольга Игоревна Алексеева-Мардухаева), внучка театрального режиссера Константина Станиславского и правнучка писателя Льва Толстого. Об этом сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.

По информации представителей театра, прощание пройдет 10 июня в Трехсвятительском кафедральном храме Парижа.

Алексеева-Мардухаева принимала участие в установке памятника основателям МХТ в Камергерском переулке — на открытии в 2014 году она выступала как один из инициаторов. В публикации представители МХТ отметили, что внучка знаменитого режиссера посвятила свою жизнь сохранению его творческого наследия.

Театр выразил соболезнования семье и близким Алексеевой-Мордухаевой.

Константин Станиславский (настоящая фамилия — Алексеев) родился в 1863 году в Москве в купеческой семье, состоявшей в родстве с меценатами Мамонтовыми и Третьяковыми. Актер, режиссер, педагог и реформатор, он стал одним из основателей Московского художественного театра (в 1898 году — совместно с Владимиром Немировичем-Данченко) и ключевой фигурой в истории русского и мирового театра. Станиславский создал знаменитую систему актерского мастерства, основанную на принципах правды, психологической достоверности и глубинного переживания роли. Эта методика, известная как система Станиславского, повлияла на развитие театра по всему миру и легла в основу подготовки актеров в России и за рубежом. Режиссер умер в Москве в 1938 году, похоронен на Новодевичьем кладбище.