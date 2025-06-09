 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Нейротренировки в ЦМД увеличили показатели работы мозга москвичей до 30%

Ракова: нейротренировки улучшили когнитивные навыки москвичей до 30%
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы

Столичные власти подвели первые итоги запущенной совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) программы по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах московского долголетия. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, данная программа всего за два месяца стала одним из самых востребованных направлений — с марта на занятия записались более 30 тыс. москвичей «серебряного» возраста. «Мы видим не только положительные отклики от самих участников, но и объективные данные эффективности программы, — уточнила вице-мэр. — Максимально положительные изменения в показателях производительности мозга доходили до 30% и более».

Отметим, что каждый участник курса «Нейротренировки когнитивных навыков» проходит тестирование перед началом программы, а затем может наблюдать за своим прогрессом в динамике. Кроме того, после завершения цикла специалисты выдают участникам комплексное заключение, которое содержит информацию о качественном изменении показателей памяти, внимания и мышления.

Первые результаты реализации программы показывают хорошую положительную динамику среди участников, прошедших полный курс нейротренировок. Например, улучшения по показателю внимания у некоторых участников достигли 30, 29 и 28%, по показателю памяти удалось добиться наилучших результатов улучшений на 26, 25 и 24%, а по показателю мышления — на 34, 26, 25%. Поддерживать достигнутые показатели в дальнейшем помогут и другие занятия «Московского долголетия», в частности курс «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния», направленный на нормализацию эмоционального фона, сна, снижение тревожности. Этот этап программы включает в себя десять занятий с использованием нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга.

Таким образом, сотрудники центров московского долголетия, прошедшие обучение в Центре когнитивного здоровья ФМБА, помогут представителям старшего поколения развить навыки саморегуляции эмоций и повысить у них устойчивость к стрессу.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео

Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии

ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину

В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео

Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации

В США самолёт потерпел крушение. Видео

Силовики задержали мэра Красноярска. Детали

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
долголетие мозг состояние здоровья память Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Мединский заявил об упущенном шансе Киева на мир на более мягких условиях Политика, 18:04
Орбан заявил о нежелании венгров умирать за Украину Политика, 17:59
В центре Москвы перекроют движение накануне Дня России Город, 17:59
В Ростовской области нашли сбежавшего кенгуру по кличке Сидней Общество, 17:57
ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽80 Инвестиции, 17:50
«Умная» корзина и ИИ: эксперты назвали тренды отечественного e-com Стиль, 17:46
Израиль признал поставки комплексов Patriot Украине Политика, 17:43
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Какие технологии будут определять развитие финтеха Отрасли, 17:43
Сборная России потеряла защитника перед матчем с Белоруссией Спорт, 17:38
Израиль решил выслать Грету Тунберг в кратчайшие сроки Политика, 17:37
АКРА подтвердила рейтинг кредитоспособности Pioneer на уровне А-(RU) Пресс-релиз, 17:35
Имущество бывшего замначальника по спецпроектам Минобороны арестовали Общество, 17:32
От производителей потребовали не называть пивные напитки джином и ромом Вино, 17:28