Нейротренировки в ЦМД увеличили показатели работы мозга москвичей до 30%

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы

Столичные власти подвели первые итоги запущенной совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) программы по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах московского долголетия. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, данная программа всего за два месяца стала одним из самых востребованных направлений — с марта на занятия записались более 30 тыс. москвичей «серебряного» возраста. «Мы видим не только положительные отклики от самих участников, но и объективные данные эффективности программы, — уточнила вице-мэр. — Максимально положительные изменения в показателях производительности мозга доходили до 30% и более».

Отметим, что каждый участник курса «Нейротренировки когнитивных навыков» проходит тестирование перед началом программы, а затем может наблюдать за своим прогрессом в динамике. Кроме того, после завершения цикла специалисты выдают участникам комплексное заключение, которое содержит информацию о качественном изменении показателей памяти, внимания и мышления.

Первые результаты реализации программы показывают хорошую положительную динамику среди участников, прошедших полный курс нейротренировок. Например, улучшения по показателю внимания у некоторых участников достигли 30, 29 и 28%, по показателю памяти удалось добиться наилучших результатов улучшений на 26, 25 и 24%, а по показателю мышления — на 34, 26, 25%. Поддерживать достигнутые показатели в дальнейшем помогут и другие занятия «Московского долголетия», в частности курс «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния», направленный на нормализацию эмоционального фона, сна, снижение тревожности. Этот этап программы включает в себя десять занятий с использованием нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга.

Таким образом, сотрудники центров московского долголетия, прошедшие обучение в Центре когнитивного здоровья ФМБА, помогут представителям старшего поколения развить навыки саморегуляции эмоций и повысить у них устойчивость к стрессу.