Авианосец КНР впервые приблизился к самому восточному острову Японии

Авианосец «Ляонин» (Фото: Zha Chunming / Xinhua / Global Look Press)

Китайская авианосная группа во главе с кораблем «Ляонин» 7 июня впервые вошла в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Японии в районе острова Минамитори в северо-западной части Тихого океана. Об этом сообщает портал Kyodo News со ссылкой на представителей Министерства обороны Японии.

По данным ведомства, авианосец «Ляонин» сопровождали два ракетных эсминца и судно снабжения. После короткого пребывания в ИЭЗ группа кораблей покинула район и приступила к военным учениям с участием истребителей и вертолетов.

Исключительная экономическая зона (ИЭЗ) — это морской район, который находится за пределами территориального моря государства и прилегает к нему. Ширина исключительной экономической зоны не может превышать 200 морских миль (примерно 370 км) от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря.

Как передает The Guardian, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что Токио «передал соответствующее сообщение китайской стороне» и заверил, что Япония будет продолжать осуществлять наблюдение за действиями китайских вооруженных сил.

Остров Минамитори — восточная точка японского архипелага, расположенная примерно в 1900 км к юго-востоку от Токио. На острове проживают сотрудники метеорологического агентства, береговой охраны и сил самообороны. Гражданское население на Минамитори отсутствует. В прибрежной зоне находятся крупные запасы редкоземельных металлов.

Это самый восточный из принадлежащих Японии островов и официально считается самой восточной точкой территории Японии. Минамитори также является самой восточной территорией Токио, административно входя в округ Огасавара.