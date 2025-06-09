В Москве 17 человек застряли на высоте на аттракционе «Воздушный поезд»
В московском парке аттракционов «Остров мечты» 17 человек застряли на аттракционе на высоте около 10 м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.
Спуститься на землю не смогли в общей сложности 17 человек, пятеро из них — дети. Администрация парка начала работы для подачи электричества и спуска людей с аттракциона.
Ведомство сообщило, что пожарно-спасательные подразделения держат нештатную ситуацию на контроле.
На место прибыли дежурные группы спасателей. На момент подготовки этого материала нештатную ситуацию уже ликвидировали.
«Во время работы аттракциона «Воздушный поезд» произошла его техническая остановка. Все системы, в том числе оповещения, сработали одномоментно. Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы парка.
Он уточнил, что все застрявшие посетители освобождены.
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