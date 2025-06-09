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Общество ,  
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В Москве 17 человек застряли на высоте на аттракционе «Воздушный поезд»

Фото: dreamisland.ru
Фото: dreamisland.ru

В московском парке аттракционов «Остров мечты» 17 человек застряли на аттракционе на высоте около 10 м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

Спуститься на землю не смогли в общей сложности 17 человек, пятеро из них — дети. Администрация парка начала работы для подачи электричества и спуска людей с аттракциона.

Ведомство сообщило, что пожарно-спасательные подразделения держат нештатную ситуацию на контроле.

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На место прибыли дежурные группы спасателей. На момент подготовки этого материала нештатную ситуацию уже ликвидировали.

«Во время работы аттракциона «Воздушный поезд» произошла его техническая остановка. Все системы, в том числе оповещения, сработали одномоментно. Были вызваны соответствующие специалисты, после чего аттракцион продолжил работу», — цитирует «РИА Новости» представителя пресс-службы парка.

Он уточнил, что все застрявшие посетители освобождены.

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