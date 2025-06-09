Овчинский сообщил о начале тестирования биометрии на стройплощадках
Столичные власти приступили к тестированию биометрических систем контроля и управления доступом (СКУД) на стройплощадках новых зданий в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Внедрение проекта, разработанного департаментом градостроительной политики совместно с департаментом информационных технологий, позволит получать информацию о присутствии работников на строительных площадках с помощью биометрических данных. «Биометрические СКУД обеспечивают строгий контроль доступа к строительным материалам и оборудованию, сокращают время на администрирование, улучшают контроль качества стройки, а также фиксируют и ведут учет соблюдения сотрудниками графика рабочего дня в реальном времени, — подчеркнул Овчинский. — Благодаря постоянному мониторингу можно оперативно реагировать на любые инциденты или нарушения правил безопасности. Все это способствует созданию более безопасной рабочей среды».
Чиновник отметил, что внедрение инновационных технологий подчеркивает стремление городских властей к современным подходам в градостроительстве, заботе о здоровье и комфорте граждан. Объекты реновации входят в общий сборник пилотных объектов, на которых проходит тестирование биометрических СКУД. В данный список помимо них включены и другие строительные площадки, реализующие городской заказ.
Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена правительством Москвы в августе 2017 года. В нее вошли 5176 домов, в которых расположено более 350 тыс. квартир, таким образом новое жилье должны будут получить более 1 млн москвичей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить в два раза темпы реализации программы.
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