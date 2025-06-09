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Умер профессор МГУ философ Карен Момджян

Карен Момджян
Карен Момджян (Фото: Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова)

На 76-м году жизни скончался профессор МГУ и философ Карен Момджян, сообщил философский факультет МГУ в своем телеграм-канале.

«Карен Хачикович Момджян был одним из тех философов, которых сегодня осталось не так много — его методом были целостность и системность, им была создана всеобъемлющая философская теория, позволяющая охватить всю область социального», — говорится в сообщении.

Момджян был специалистом в области социальной философии и общей социологии, доктором философских наук. В 1974 году он окончил аспирантуру философского факультета МГУ и с тех пор работал там в должности профессора. С 1989-го он занимал должность заведующего кафедрой социальной философии.

На сайте факультета сказано, что Момджян неоднократно становился лауреатом Государственной научной стипендии России и входил в топ-100 самых цитируемых философов России, по данным РИНЦ на 2014 год.

Момджян — автор более 150 научных публикаций. В некрологе отмечены работы «Категории исторического материализма: системность, развитие», «Введение в социальную философию» и «Социальная философия. Деятельностный подход к анализу человека, общества, истории». Последняя стала «классическим университетским учебником».

Под его редакцией вышла коллективная монография «Общество как предмет социально-философского исследования», он разрабатывал концепцию общества как организационной формы самодостаточной деятельности людей и предложил многоуровневую модель социаль­ной системы, в основе которой лежит типология необходимых форм деятельности. Особое вни­мание Момджян уделял проблемам концептуальной природы социально-философского познания: он создал модель «бинарной» философско-социологи­ческой теории.

Философ был удостоен таких наград, как «Заслуженный профессор Московского университета» и «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Гражданская панихида и похороны состоятся в среду, 11 июня, в 14:00 в большом зале крематория на Хованском кладбище.

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смерть преподаватель МГУ философия
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