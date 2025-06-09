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Падение режима Асада ,  
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Сирии восстановят доступ к SWIFT вслед за остановкой санкций ЕС и США

Сюжет
Падение режима Асада
Фото: Mohammed Al Rifai / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Al Rifai / EPA / ТАСС

Сирии вернут доступ к международной платежной системе SWIFT «в течение нескольких недель», заявил новый глава центрального банка страны Абдулкадер Хусрие, передает Financial Times.

Возвращение SWIFT поможет простимулировать внешнюю торговлю, сократить расходы на импорт и облегчить экспорт, сказал Хусрие.

Банковский сектор играет важную роль в восстановлении страны, которая была разрушена из-за войны, финансового кризиса 2019 года в соседнем Ливане, политики экс-президента государства Башара Асада, санкций, подчеркнуло издание.

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Кроме того, возвращение SWIFT поможет в борьбе с отмыванием денег, принесет в страну иностранную валюту, ослабит зависимость трансграничной торговли от неформальных финансовых сетей.

Сирия отрезана от мировых рынков с 2011 года, после того как Асад жестоко подавил восстание, после чего началась гражданская война. В декабре режим Асада был свергнут повстанцами, президентом стал Ахмед аш-Шараа.

Спустя несколько недель после прихода к власти новые лидеры начали свободные рыночные реформы, помогая привлечь иностранных инвесторов, которые поначалу опасались вести дела с исламистскими повстанцами, отметила FT.

В мае Госдеп США объявил о приостановке части санкций против Сирии на 180 дней, экономические санкции со страны снял также Евросоюз.

Вместе с тем Хусрие сказал, что, несмотря на такие шаги, снятие санкций было выборочным, а для усиления экономики государства необходимо «полностью изменить политику».

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